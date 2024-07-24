Япония заявила России протест из-за санкций

Токио продолжит защищать свой бизнес

Япония выразила официальный протест России в связи с санкциями против 13 японских граждан.

Объявленные Москвой меры ограничивают законную деятельность японских компаний, заявил генеральный секретарь правительства Есимаса Хаяси.

"Мы считаем их совершенно неприемлемыми", - сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Токио продолжит предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России.

Накануне МИД России в ответ на японские санкции запретил въезд в страну 13 гражданам Японии. В черный список, в частности, попали президент Toyota Motor Тоёда Акио и основатель корпорации Rakuten (владеет мессенджером Viber) Микитани Хироси.

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