Экс-замглавы Минобороны Иванов отказался считать свои действия преступными

Его обвиняют в получении взятки

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения.

Как следует из материалов дела, которые цитирует ТАСС, Иванов отрицает свою вину в коррупции, утверждая, что "в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в действиях отсутствует состав преступления".

При этом Иванов считает свое задержание незаконным, заявив, что оно осуществлялось в отсутствие одного из защитников, а возбуждение уголовного дела, по его словам, было проведено ненадлежащим должностным лицом.

Продолжается расследование еще нескольких уголовных дел в отношении высокопоставленных силовиков. Суд отправил в следственный изолятор начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Следствие полагает, что он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Государству был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Под арест отправлен также начальник Главного управления связи ВС России, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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