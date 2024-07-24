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Киев уличили в попытках сорвать планы России в Африке

09:18
  • среда
  • 24 июля 2024

Об этом пишут французские СМИ

Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке в стремлении развивать собственные дипломатические отношения со странами региона. Об этом пишет французский журнал Le Point.

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Как отмечает издание, "в последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств". При этом многие страны Черного континента отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине.

Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров признался, что "мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе поездки по государствам Африки рассказал о подъеме в отношениях России и Буркина-Фасо. Дипломат подчеркнул, что наши страны заинтересованы в укреплении сотрудничества.

Также Лавров побывал в Гвинее. В Министерстве иностранных дел России напомнили, что российско-гвинейские отношения носят дружественный характер — поддерживается активный политический диалог, хотя прежде глава ведомства посещал Гвинею с рабочим визитом еще в феврале 2013 года.

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