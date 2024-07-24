МВД установило причину взрыва на севере Москвы

В машине сдетонировало взрывное утройство

Причину взрыва автомобиля на севере Москвы назвали в правоохранительных органах. В припаркованном возле жилого дома внедорожнике сдетонировал неустановленный предмет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Волк подчеркнула, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на улице Синявинской в Москве.

Как сообщалось ранее, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на севере Москвы, когда в него сели мужчина и женщина. У мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, оба госпитализированы. Взрыв повредил еще пять рядом стоящих автомобилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram