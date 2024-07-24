В России возобновится запрет на экспорт бензина. Что будет с ценами на АЗС

Эмбарго возобновится с 1 августа

В России с 1 августа будет возобновлено эмбарго на экспорт бензина, введенное в конце марта и приостановленное на июль. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас правительство рассматривает возможность продления запрета еще и на сентябрь и октябрь.

Как пояснил в комментарии "ТВ Центру" эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, возобновление запрета связано с существенным подорожанием бензина на бирже. Так, цена Аи-95 приблизилась к 75 тыс. за тонну, а Аи-92 стоит уже почти 57 тысяч.

"Это много. Чтобы успокоить ситуацию, прежде всего, на бирже, вводится запрет на экспорт бензина, для того, чтобы больше объемов пришло на биржу, рынок насытился и цены отошли назад. Как это было и год назад, как раз таки в разгар топливного кризиса", - сказал Юшков.

Эксперт добавил, что ценообразование на АЗС для конечного потребителя отличается от ситуации на бирже.

"Там постоянно происходит повышение цены, но укладывается по итогам года в уровень инфляции. Инфляция у нас прогнозируется примерно в 9-9,5%. В принципе, правительство нацелено на то, чтобы уложиться в эти показатели. Поэтому на АЗС таких скачков цен не происходит", - отметил Юшков.

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