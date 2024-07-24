Украинские дроны атаковали предприятие в Курской области

Пострадавших нет

Промышленное предприятие в Судже Курской области стало целью атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Подробности сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По данным губернатора, в результате атаки повреждены технологические помещения и оборудование. Никто из работников предприятия не пострадал, написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении дронов ВСУ. По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи над территорией Белгородской области дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата.

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