Второго аниматора смертельного квеста задержали в Дагестане

Его допросили

В Дагестане задержали второго аниматора квеста, во время прохождения которого погибли две девушки.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном Следственном комитете. Подозреваемого уже допросили, решается вопрос о его аресте.

В понедельник задержали первого аниматора квеста. Им оказался 18-летний местный житель, он подробно рассказал, как случилась трагедия. Юноша объяснил, что не рассчитал количество горючего, которое вылил на перчатку, а потом поджег. Он пытался потушить ее, но у него ничего не получилось.

Трагедия произошла в ночь на 22 июля во время квеста "Дом ужасов" в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова. Один из сотрудников в результате неосторожного обращения с бензином устроил пожар. Участники оказались заблокированы в здании и не смогли покинуть горящее помещение.

Одна из девушек погибла от отравления угарным газом. А вторая в тяжелом состоянии и ожогами 100 процентов поверхности тела - была доставлена в больницу, где скончалась через несколько часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram