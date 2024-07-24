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Собянин поздравил москвичей — победителей конкурса "Большая перемена"

09:47
  • среда
  • 24 июля 2024

Победителями стали 19 москвичей

19 столичных школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена", организованного "Движением первых". Учащихся поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети мэр Москвы рассказал, что финальные соревнования состоялись в Международном детском центре "Артек" в Крыму и объединили 700 ребят из разных регионов России. Столицу представляли 53 ученика 5-7 классов.

В этом году темой конкурса стала семья. Жюри оценивало творческое мышление, а также организаторские способности и умение работать в команде. 300 победителей отправятся в "Путешествие мечты" из Москвы во Владивосток на поезде.

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Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
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