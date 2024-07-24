Киев испугался политических сдвигов в США

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о скорейшем завершении российско-украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США. Такое мнение высказала в среду, 24 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в комментарии радио Sputnik, "это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать".

Захарова подчеркнула, что на искренность Зеленского рассчитывать в данном случае не приходится.

Ранее Зеленский допустил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, невзирая на собственный запрет. Говоря о подготовке второго "саммита мира", украинский политик отметил, что Киев будет готов к диалогу с Москвой вне зависимости от того, кто сидит в Кремле.

При этом Зеленский вновь пролонгировал военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине. Захарова, комментируя это событие, отметила, что украинский президент расплачивается жизнями своих граждан, спасая только себя.

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