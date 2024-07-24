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В России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду

09:59
  • среда
  • 24 июля 2024

Это важный показатель благосостояния населения

Впервые за время наблюдений в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на продукты питания, а число тех, кому достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, достигает многолетних максимумов. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Как отмечает ведомство, в 2023 году впервые с 2004 года ни одно российское домохозяйство не заявило, что ему не хватает денег на еду. При этом в 2022 году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад — 4,4%.

Число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Как уточняет РИА Новости, это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5%).

Российские власти не раз подчеркивали, что борьба с бедностью и повышение доходов населения является одним из приоритетов в их работе. По итогам 2023 года выяснилось, что в России 13,5 миллиона человек находятся за чертой бедности — это 9,3% населения страны. Чертой бедности в стране в 2023 году стал уровень доходов ниже 14339 рублей на человека.

Минимальный размер оплаты труда в России уже превышает прожиточный минимум, это определено Конституцией. Президент России Владимир Путин пообещал, что с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Он подчеркнул, что главным инструментом работы по борьбе с бедностью является обеспечение опережающего роста заработных плат.

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