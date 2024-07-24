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Взрыв машины в Москве мог быть покушением на кадрового военного

09:38
  • среда
  • 24 июля 2024

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Взрыв автомобиля на севере Москвы следствие квалифицировало как покушение на убийство. По одной из версий, оно связано с профессиональной деятельностью владельца машины, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По некоторым данным, взорванный автомобиль Land Cruiser мог принадлежать участнику специальной военной операции. Официального подтверждения информации о пострадавшем при взрыве нет. Однако появились данные, что водитель внедорожника несколько лет назад служил в секретной воинской части, где числился в должности старшего офицера.

Взрыв прогремел утром 24 июля возле жилого дома на Синявинской улице в Москве. Причиной, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства в автомобиле. В машине находились мужчина и женщина, оба серьезно пострадали и госпитализированы.

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Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
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