Взрыв машины в Москве мог быть покушением на кадрового военного

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Взрыв автомобиля на севере Москвы следствие квалифицировало как покушение на убийство. По одной из версий, оно связано с профессиональной деятельностью владельца машины, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, взорванный автомобиль Land Cruiser мог принадлежать участнику специальной военной операции. Официального подтверждения информации о пострадавшем при взрыве нет. Однако появились данные, что водитель внедорожника несколько лет назад служил в секретной воинской части, где числился в должности старшего офицера.

Взрыв прогремел утром 24 июля возле жилого дома на Синявинской улице в Москве. Причиной, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства в автомобиле. В машине находились мужчина и женщина, оба серьезно пострадали и госпитализированы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram