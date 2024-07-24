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Удар ВС России поразил порт и нефтебазу в Одесской области

10:26
  • среда
  • 24 июля 2024

Также сообщается о повреждениях на судоремонтном заводе

Взрыв прогремел на нефтебазе в Измаиле Одесской области. Как сообщает издание "Страна.ua", это произошло во время объявленной властями воздушной тревоги. Сирены ревели в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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Украинские паблики сообщают также, что ночным ударом ВС России поражен судоремонтный завод и фура с топливом. Глава военной администрации региона Олег Кипер заявил, что разрушено несколько зданий припортовой инфраструктуры, повреждено три грузовых автомобиля.

Также есть информация, что в порту в момент удара шла разгрузка присланных Западом боеприпасов для ВСУ. В пабликах публикуют видео, на котором, судя по всему, запечатлен момент повторной детонации боеприпасов.

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