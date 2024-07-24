Telegram закрыл монетизацию для российских каналов

Она проработала пять дней

Мессенджер Telegram отключил монетизацию для российских каналов спустя пять дней.

Пользователи не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики, передает ТАСС. Telegram пока никак не комментировал ситуацию.

В пятницу, 19 июля, Telegram открыл монетизацию российским каналам. Вознаграждение планировалось выплачивать внутренней валютой Stars. Зарабатывать на публикациях смогут только владельцы каналов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram