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Telegram закрыл монетизацию для российских каналов

10:09
  • среда
  • 24 июля 2024

Она проработала пять дней

Мессенджер Telegram отключил монетизацию для российских каналов спустя пять дней.

Пользователи не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики, передает ТАСС. Telegram пока никак не комментировал ситуацию.

В пятницу, 19 июля, Telegram открыл монетизацию российским каналам. Вознаграждение планировалось выплачивать внутренней валютой Stars. Зарабатывать на публикациях смогут только владельцы каналов.

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