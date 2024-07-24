Самолет вспыхнул в аэропорту в Непале

Россиян в нем не было

В международном аэропорту имени Трибхувана в Непале вспыхнул самолет авиакомпании Saurya Airlines, в котором находились 19 человек. Это произошло в среду, 24 июля, при взлете — воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Капитан воздушного судна выжил и доставлен в больницу. Тела 18 погибших спасатели уже достали из самолета, сообщает The Kathmandu Post.

Пресс-секретарь посольства России в Катманду Алена Данилова рассказала ТАСС, что российских граждан на борту загоревшегося самолета не было.

В мае сообщалось, что двигатель самолета авиакомпании United Airlines загорелся при подготовке к взлету в аэропорту Чикаго. На борту находились 148 пассажиров, а также члены экипажа. Самолет быстро отбуксировали с рулежной дорожки к терминалу, жертв удалось избежать.

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