В грузинском глубинке многие жалеют об ухудшении отношений с Россией

Жители промышленной глубинки Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, а к членству страны в Евросоюзе и НАТО не стремятся. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, в городах Грузии многие "воспринимают советский период как эпоху оккупации и политических репрессий". Однако "для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа". Сельчане в Грузии вспоминают, что "при коммунизме мы жили хорошо", и сетуют на то, что "в последние годы все изменилось к худшему".

Бывший сотрудник горно-обогатительного комбината Казрети Датуна Капланишвили попенял современной грузинской молодежи, стремящейся в ЕС и НАТО, на непонимание того, что "без России здесь ничего не будет".

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Грузия является одним из ближайших партнеров Североатлантического альянса, который полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны. По его словам, сотрудничество военно-политического блока и Тбилиси "продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО".

В Кремле отмечали, что попытки НАТО расширить свое влияние и присутствие на Кавказе вряд ли способны добавить стабильности в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что общие устремления альянса закрепить свое присутствие на Кавказе видны невооруженным глазом.

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