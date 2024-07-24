Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2025 году

Рост составит 16,6%

Минтруд предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года в размере 22 440 рублей.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Рост МРОТ составит 16,6% (в 2024 МРОТ составляет 19 242 рубля – прим. ред.), сообщил глава министерства Антон Котяков. Увеличение МРОТ в следующем году затронет 4,2 миллиона человек.

Министр объяснил, что в 2024 году власти вернулись к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. В 2025 году он определен как 48% от нее, передает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин поручил вывести к 2030 году показатель МРОТ на уровень 35 тысяч рублей в месяц.

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