В Грузии предотвратили убийство основателя правящей партии

Покушение на Бидзину Иванишвили готовили организаторы атак на Трампа и Фицо

Спецслужбы Грузии расследуют дело о подготовке убийства основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как заявили в Службе госбезопасности страны, покушение готовили грузинские чиновники и бывшие сотрудники силовых ведомств, проживающие на Украине.

"Целью преступной деятельности является насильственное свержение власти в стране во время беспорядков", - говорится в заявлении СГБ, опубликованном в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Накануне местные СМИ сообщали о том, что спецслужбы вызывают на допросы грузинских добровольцев, воевавших на территории Украины.

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