В Грузии предотвратили убийство основателя правящей партии

Покушение на Бидзину Иванишвили готовили организаторы атак на Трампа и Фицо
Спецслужбы Грузии расследуют дело о подготовке убийства основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.
Как заявили в Службе госбезопасности страны, покушение готовили грузинские чиновники и бывшие сотрудники силовых ведомств, проживающие на Украине.
"Целью преступной деятельности является насильственное свержение власти в стране во время беспорядков", - говорится в заявлении СГБ, опубликованном в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Накануне местные СМИ сообщали о том, что спецслужбы вызывают на допросы грузинских добровольцев, воевавших на территории Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram