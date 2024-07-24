Запад признал крупнейшую потерю наемников на Украине

Эксперты перечисляют успехи ОТРК "Искандер"

Крупнейшая потеря западных наемников на Украине за 2024 год – так пишут СМИ на Западе о ликвидации 50 иностранных военных под Харьковом. В связи с этим эксперты говорят об успешном применении ВС России оперативно-тактических комплексов "Искандер" в зоне СВО.

Как пишет издание Military Watch, последний удар "Искандера" - одна из крупнейших потерь западных солдат удачи. Авторы отмечают, что российские военные стали активно выискивать и уничтожать иностранных военнослужащих в рядах ВСУ.

Как сообщили днем ранее в Минобороны, ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации наемников из западных стран в Харьковской области. В результате были уничтожены около 50 иностранных инструкторов, множество иностранных военных ранены. Авторы отмечают и другие выдающиеся успехи комплекса "Искандер" - в частности, ряд точных попаданий по системам ПВО Patriot и уничтожение нескольких Су-27 на авиабазе Миргород.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram