Захарова рассказала о спасении россиян с затонувшего судна в Атлантике

Поисковая операция продолжается

Находившиеся на затонувшем в Атлантике судне россияне не пострадали.

"Российские граждане <…> не пострадали, но, безусловно, мы эту тему будем держать на контроле", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа затонуло в Южной части Атлантического океана. На борту находились 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

14 человек удалось спасти патрульному катеру, семь человек числятся пропавшими без вести. На данный момент известно о восьми погибших. Поисковая операция продолжается.

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