МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией

Опасность эскалации конфликта сохраняется

Киев готов вести переговоры с Москвой. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И.

Встреча министров проходит в Гуанчжоу. Ван И заявил, что Пекин продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и отметил, что опасность эскалации конфликта на Украине сохраняется.

В связи с этим Китай выступает за дипломатическое урегулирование всех конфликтов и призывает стороны сесть за стол переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC допустил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, даже несмотря на собственный запрет. Киев "при поддержке всего мира" будет готов к диалогу с Москвой вне зависимости от того, кто сидит в Кремле, подчеркнул украинский лидер.

В Кремле приветствовали желание Киева пойти на переговоры с Москвой, но хотят дождаться от Киева каких-либо конкретных шагов.

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