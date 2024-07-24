Новости СВО: Гарнизон ВСУ в Красногоровке доживает последние дни

Зачистка завершается

Российские войска уверенно продвигаются на Донецком и Авдеевском направлениях. Наши мотострелки берут в окружение группировку противника в Красногоровке. В районе Торецка перекрыт ещё один путь снабжения ВСУ. Идёт зачистка огневых точек в Новосёловке.

Еще вчера в этих дворах (см. видео) были огневые точки националистов. Сегодня их занимают наши штурмовики. Это первые кадры из Новоселовки, небольшого поселка на Авдеевском направлении. Бойцы зачищают постройки. Радикалы ушли на соседнюю улицу. Разведчики выпускают по ним несколько очередей, чтобы не высовывались. Впрочем, среди домов уже не особо спрячешься. Большая часть поселка, сегодня под контролем российских войск.

Гарнизон ВСУ в Новоселовке доживает последние дни. Как и остатки националистов в Красногоровке. Вот в частном секторе российские танки уже бьют по позициям неприятеля прямой наводкой. Причем видно, что экипажи работают, не опасаясь дронов или "Джевелинов". Это значит, что ресурс ВСУ в населенном пункте на нуле. Кстати, на этом видео – последний квартал, за который цепляются боевики. И сегодня стало известно, что националисты в Красногоровке окружены.

На окраинах Торецка взрываются и горят блиндажи ВСУ. Это точечно работают наши артиллеристы и операторы беспилотников. Видно, как боевики после первых же разрывов выбираются из подвала и бегут через развалины.

Ситуация для Торецкой группировки в ближайшие дни станет еще хуже. Накануне российская авиация нанесла удар по критически важному мосту. Вот воронки на полотне. В одну провалилась машина с националистами. И даже не специалисту понятно, что переправу не восстановить. По этому мосту в Торецк боевикам доставляли подкрепление. Теперь грузовикам здесь не проехать. Это еще не полная блокада. Но то, что ВСУ потеряли контроль над важнейшей тыловой магистралью, уже факт.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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