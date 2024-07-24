Зеленский называл явно заниженные цифры

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский называл общее число потерь ВСУ с февраля 2022 года — оно якобы составляет 31 тысячу человек погибшими.

Британская газета поинтересовалась, "может ли Сырский обновить эти данные", однако "он отказался", заявив, что информация о потерях носит конфиденциальный характер и ей может воспользоваться Москва.

ВСУ продолжают нести крупные потери в зоне специальной военной операции. 19 июля российское Министерство обороны рассказало, что за неделю украинская армия на различных направлениях потеряла свыше 9 тысяч бойцов.

Издание Eurasia Review отмечало, что истинное количество погибших среди украинских боевиков может составлять от 400 до 500 тысяч человек, а вовсе не 31 тысячу убитых, как утверждал президент Украины.

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