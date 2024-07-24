Вашингтон недоволен грузинским законом об иноагентах

Грузия предлагает Соединенным Штатам провести перезагрузку двусторонних отношений. Такое заявление сделал в среду, 24 июля, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Политик напомнил, "сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года", подчеркнув, что "мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку".

Кобахидзе предложил Вашингтону продемонстрировать справедливый подход, пообещав, что со стороны Грузии будет сделано максимальное количество необходимых для этого шагов. Но это потребует аналогичных шагов США, цитирует грузинского премьера ТАСС.

Между тем New York Times пишет, что жители промышленной глубинки Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, а к членству страны в Евросоюзе и НАТО не стремятся.

При этом поступающие в Службу внешней разведки России данные свидетельствуют о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов в республике 26 октября.

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