Пройдёт не каждый: как отбирают призывников для службы в погранвойсках

Кандидаты проходят строгий отбор

Солдаты-срочники приступили к подготовке к службе в погранвойсках. Такая возможность появилась у призывников впервые за два десятилетия. Ранее в эти престижные войска набирали только контрактников. Но и сейчас попасть туда может не каждый. Кандидаты проходят строгий отбор.

Дружно и с песней чеканят шаг будущие пограничники. Все эти ребята - срочники, которые захотели отдать долг Родине именно так, охраняя ее рубежи. Закон о праве проходить военную службу по призыву в пограничных подразделениях ФСБ России президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. До этого претендентов отбирали только по контракту.

От того как будут подготовлены вот эти первые за 20 лет новобранцы срочники, от того как они проникнутся работой пограничника, захотят ли посвятить ей жизнь, будет зависеть будущее пограничной службы нашей страны.

По итогам весеннего призыва по всем регионам России именно в погранслужбу зачислились тысячи человек и уже очевидно: несмотря на многолетний перерыв в наборе, подразделение осталось престижным и востребованным для призывников. Артем из Костромы, о погранслужбе мечтал с детства: "У меня династия семейная - пограничники. По стопам отца пошел. У меня и дедушка, и прадед и дед, отец, мама и я".

Требования к срочникам, как и 20 лет назад, высоки: физподготовка, морально-волевые качества, спортивные достижения, отсутствие иностранного гражданства, вида на жительство в другой стране, судимости. И вот таких, идеальных, в одном только учебном центре Погрануправления ФСБ России в Ленинградской области - полный комплект.

"Все они к нам прибыли из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Псковской области, Тульской, Курской и Нижегородской областей. Ребята толковые, со средним профессиональным образованием многие, причем по разным направлениям", - рассказывает Анатолий Лебеденков, начальник учебного центра ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди новобранцев есть даже выпускники вузов. Призывники рассуждают так: профессия уже есть, а "срочка" в погранслужбе - это же целый год, когда можно еще много чему научиться:

"Пограничные войска у всех на слуху и здесь мы приобретаем очень большое количество навыков и умений и поддерживаем свою физическую форму", - говорит Сергей Дорофеев, рядовой учебного центра ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуации на границе бывают разные - гражданские нарушители, военные диверсанты, провокаторы. Нужна не просто хорошая, а идеальная физическая форма, отменное здоровье, психологическая устойчивость.

В учебном центре новобранцы проведут еще два с лишним месяца. Пройдут традиционный курс молодого бойца. Для кого-то именно здесь начнется та самая, настоящая, армейская дружба на всю жизнь. В октябре призывников отправят служить на границу, конечно же, не в зону боевых действий.

Анна Морозова

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