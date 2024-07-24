Зрители ТВЦ продолжают собирать средства для 6-летнего Керима

Нужно собрать еще около трех миллионов

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 6-летнего Керима Гюльмамедова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти два миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё около трёх миллионов. У мальчика редкое генетическое заболевание крови - бета-талассемия, при котором в организме вырабатывается недостаточное количество гемоглобина. Ребёнку срочно нужна трансплантация костного мозга. И чтобы операция прошла успешно, требуется комплекс дорогостоящих препаратов.

Мы продолжаем помогать Кериму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. ​ Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Керима Гюльмамедова, программа 2041

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!​

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