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В Москве презентовали сборник рассказов о ветеранах СВО

12:18
  • среда
  • 24 июля 2024

Презентация началась с минуты молчания

Сохранить историческую правду и рассказать о подвигах героев. В Москве в музее Победы состоялась презентация второго сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Нет уз святее товарищества".

Литературное издание выпущено Фондом "Защитники Отечества" под редакцией Захара Прилепина, в нём собраны личные истории участников СВО и членов семей погибших бойцов. Презентация началась с минуты молчания.

В Зале славы собрались авторы произведений, представители органов власти, медийного и экспертного сообщества. По мнению организаторов, новая книга, как и первый сборник рассказов, станет очень востребована.

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