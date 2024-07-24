Мишустин: Именные стипендии распространят еще на 12 направлений

Размер некоторых стипендий увеличат

Именные стипендии для молодых учёных распространят ещй на 12 научно-образовательных направлений до конца года. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

Глава правительства посетил технопарк Академгородка, где ознакомился с новейшими отечественными разработками. На территории комплекса размещены более 300 компаний-резидентов. Они специализируются на приборостроении, биомедицине, нанотехнологиях и не только.

Премьер-министр подчеркнул: российским компаниям необходимо внедрять отечественные инновации постепенно, с помощью доступных инструментов поддержки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram