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Мишустин: Именные стипендии распространят еще на 12 направлений

11:46
  • среда
  • 24 июля 2024

Размер некоторых стипендий увеличат

Именные стипендии для молодых учёных распространят ещй на 12 научно-образовательных направлений до конца года. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Новосибирск. 

Глава правительства посетил технопарк Академгородка, где ознакомился с новейшими отечественными разработками. На территории комплекса размещены более 300 компаний-резидентов. Они специализируются на приборостроении, биомедицине, нанотехнологиях и не только.

Премьер-министр подчеркнул: российским компаниям необходимо внедрять отечественные инновации постепенно, с помощью доступных инструментов поддержки.

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Михаил Мишустин посетил Новосибирский государственного университета
Михаил Мишустин посетил Новосибирский государственного университета
Михаил Мишустин посетил Новосибирский государственного университета
Михаил Мишустин посетил Новосибирский государственного университета
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