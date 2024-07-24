Опубликовано видео взрыва внедорожника на севере Москвы

Бомбу прикрепили к днищу Land Cruiser

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва внедорожника на севере Москвы. Владелец – офицер ВС России 50-летний Андрей Т. – подошел к припаркованной воле жилого дома машине в 6:30 утра 24 июля.

Военный бросил вещи на заднее сиденье своего Land Cruiser и сел за руль. На соседнем сиденье находилась супруга офицера. Взрыв прогремел, когда водитель завел двигатель.

Как установило следствие, самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу внедорожника, под педалями водителя. Офицеру оторвало ступни, его госпитализировали, поместили в реанимацию. У супруги рваные раны лица от осколков, передает ТВЦ.

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