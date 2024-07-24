ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео взрыва внедорожника на севере Москвы

11:10
  • среда
  • 24 июля 2024

Бомбу прикрепили к днищу Land Cruiser

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва внедорожника на севере Москвы. Владелец – офицер ВС России 50-летний Андрей Т. – подошел к припаркованной воле жилого дома машине в 6:30 утра 24 июля.

Взрыв машины в Москве мог быть покушением на кадрового военного
МВД установило причину взрыва на севере Москвы

Военный бросил вещи на заднее сиденье своего Land Cruiser и сел за руль. На соседнем сиденье находилась супруга офицера. Взрыв прогремел, когда водитель завел двигатель.

Как установило следствие, самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу внедорожника, под педалями водителя. Офицеру оторвало ступни, его госпитализировали, поместили в реанимацию. У супруги рваные раны лица от осколков, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Момент взрыва внедорожника на севере Москвы
Момент взрыва внедорожника на севере Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.