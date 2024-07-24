Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

В этом году столице исполняется 877 лет

Празднование Дня города в Москве пройдет во вторые выходные осени - 7–8 сентября, столице исполняется 877 лет.

Мероприятия пройдут во всех административных округах. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль “Добрая Москва, сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Праздничные площадки будут открыты для посетителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00. Подробная программа мероприятий будет опубликована позже.

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