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Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

11:20
  • среда
  • 24 июля 2024

В этом году столице исполняется 877 лет

Празднование Дня города в Москве пройдет во вторые выходные осени - 7–8 сентября, столице исполняется 877 лет.

Мероприятия пройдут во всех административных округах. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль “Добрая Москва, сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Праздничные площадки будут открыты для посетителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00. Подробная программа мероприятий будет опубликована позже. 

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