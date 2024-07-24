Момент закладки бомбы под внедорожник в Москве попал на видео

Взрывное устройство прикрепили к днищу Land Cruiser

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент закладки взрывного устройства под внедорожник на севере Москвы. Автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежал военнослужащему, участнику СВО Андрею Т.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как ночью неизвестный в светлой толстовке подходит к машине. Он устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья и уходи. Позже камеры засекли подозреваемого на детской площадке по соседству.

Взрыв прогремел в 6:30 утра 24 июля, когда офицер завел двигатель машины. Военному оторвало ступни. Однако, по словам очевидцев, он хладнокровно своей рубашкой перебинтовал ноги. Супругу ранили осколки в лицо. Оба пострадавших госпитализированы.

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