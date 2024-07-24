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Момент закладки бомбы под внедорожник в Москве попал на видео

11:27
  • среда
  • 24 июля 2024

Взрывное устройство прикрепили к днищу Land Cruiser

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент закладки взрывного устройства под внедорожник на севере Москвы. Автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежал военнослужащему, участнику СВО Андрею Т.

Опубликовано видео взрыва внедорожника на севере Москвы
Взрыв машины в Москве мог быть покушением на кадрового военного

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как ночью неизвестный в светлой толстовке подходит к машине. Он устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья и уходи. Позже камеры засекли подозреваемого на детской площадке по соседству.

Взрыв прогремел в 6:30 утра 24 июля, когда офицер завел двигатель машины. Военному оторвало ступни. Однако, по словам очевидцев, он хладнокровно своей рубашкой перебинтовал ноги. Супругу ранили осколки в лицо. Оба пострадавших госпитализированы.

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Момент закладки бомбы под внедорожник в Москве попал на видео
Момент закладки бомбы под внедорожник в Москве попал на видео
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