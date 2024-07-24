Блиновская погасила часть долга по налогам почти на четверть миллиарда

Однако блогер по-прежнему должна огромную сумму

Блогер Елена Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей. Об этом в среду, 24 июля, рассказала защита "королевы марафонов".

Как уточнил юрист Иван Морозов, после погашения части задолженности общая сумма основного долга сократилась до 677 миллионов рублей. Первоначально Блиновской вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей.

В то же время судебные приставы приступили к принудительному взысканию штрафа c блогера Елены Блиновской перед Госавтоинспекцией за нарушения правил дорожного движения и неоплаченных исполнительных сборов. Размер штрафа, судя по базе данных, составляет 500 рублей, а также за блогером числятся два постановления о взыскании исполнительского сбора на 2 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Супруг Блиновской Алексей был объявлен в розыск из-за уголовных дел о неуплате налогов, хотя до этого проходила информация, что он отправился на спецоперацию. Источники рассказали, что Алексей Блиновский переведен под село Урожайное в ДНР — он возит боекомплекты на передовую. Адвокат блогера Наталия Сальникова заявила, что он по-прежнему находится в зоне проведения специальной военной операции, а потому его дело выделили в отдельное производство.

Между тем появились сообщения, что еще одна известная персона оказалась в поле зрения налоговиков — источники утверждали, что ФНС арестовала счета бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей.

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