ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начался прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов

12:00
  • среда
  • 24 июля 2024

Об этом рассказали в Минцифры

В России стартовал прием заявлений на предоставление отсрочки от срочной службы в армии для специалистов в области информационных технологий (IT). Как сообщили в среду, 24 июля, в Минцифры, подать такое заявление можно через портал госуслуг.

В списки включают IT-специалистов в возрасте от 18 до 30 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня и высшим образованием по специальности.

Для получения отсрочки требуется также проработать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, сообщает РИА Новости.

Ради обеспечения технологического суверенитета в России реализуют комплекс мер, способствующих привлечению специалистов в отечественную IT-сферу. Например, Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву.

Председатель кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
IT-специалисты
IT-специалисты
IT-специалист
IT-специалист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.