Начался прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Об этом рассказали в Минцифры

В России стартовал прием заявлений на предоставление отсрочки от срочной службы в армии для специалистов в области информационных технологий (IT). Как сообщили в среду, 24 июля, в Минцифры, подать такое заявление можно через портал госуслуг.

В списки включают IT-специалистов в возрасте от 18 до 30 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня и высшим образованием по специальности.

Для получения отсрочки требуется также проработать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, сообщает РИА Новости.

Ради обеспечения технологического суверенитета в России реализуют комплекс мер, способствующих привлечению специалистов в отечественную IT-сферу. Например, Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву.

Председатель кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

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