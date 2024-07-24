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Взрыв Land Cruiser военного в Москве. Детали покушения

12:00
  • среда
  • 24 июля 2024

Офицер выжил благодаря выдержке и хладнокровию

Супружеская пара пострадала в результате ЧП с внедорожником на севере Москвы. Взрыв прогремел в 6:30 утра 24 июля, когда водитель Toyota Land Cruiser завел двигатель автомобиля, припаркованного возле жилого дома на Синявинской улице.

Опубликовано видео взрыва внедорожника на севере Москвы
Взрыв машины в Москве мог быть покушением на кадрового военного

В результате взрыва пострадали офицер ВС России, участник СВО, и его супруга, которая находилась на пассажирском сиденье. Военному оторвало ступни. Однако, как рассказали очевидцы, офицер проявил удивительную выдержку - он хладнокровно перебинтовал ноги собственной сорочкой. Женщине посекло лицо осколками. Оба пострадавших госпитализированы.

Взрыв внедорожника следствие квалифицировало как покушение на убийство. По одной из версий, оно связано с профессиональной деятельностью владельца машины – офицера ВС России Андрея Торгашов, сообщили в правоохранительных органах. Появились данные, что водитель внедорожника несколько лет назад служил в секретной воинской части, где числился в должности старшего офицера.

По другим данным, в автомобиле находился тезка Андрея Торгашова. Он не имеет отношения к службе в секретной части, но также является военнослужащим. Сам Торгашов опроверг, что пострадал в результате. В интервью RT он рассказал, что у него никогда не было Land Cruiser, а живет он совсем в другом районе.

Позже было опубликовано видео, на котором запечатлен момент взрыва. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали момент закладки взрывного устройства. На кадрах видно, как ночью неизвестный в светлой толстовке подходит к машине. Он устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья и уходит, некоторое время подозреваемый наблюдает за двором с детской площадки по соседству, передает ТВЦ.

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