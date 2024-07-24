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Ждем разъяснений: Посольство прокомментировало задержание россиянина в Париже

12:19
  • среда
  • 24 июля 2024

Его подозревают в дестабилизации ОИ-2024

Посольство России в Париже запросили у французских властей разъяснения по поводу сообщений о задержании россиянина.

В настоящий момент власти Франции не направляли каких-либо официальных уведомлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Накануне французские СМИ сообщили о задержании в Париже гражданина России 1984 года рождения по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Информацию подтвердил исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен. Возбуждено уголовное дело.

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