Украина не может смириться с вхождением Крыма и Севастополя в состав России

У Украины есть план возвращения Крыма, это "выполнимая миссия". Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Как отметил главком в интервью The Guardian, отвечая на вопрос о перспективах возвращения Крыма под контроль Украины, "это реалистично". Украинские военные готовы сделать "все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года", заверил Сырский.

Военный пообещал "освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", однако вдаваться в подробности пресловутого плана отказался.

Крым и Севастополь вошли в состав России в качестве двух субъектов Федерации по результатам мартовских референдумов 2014 года. Москва многократно подчеркивала, что российский суверенитет над Крымом и Севастополем неоспорим, обсуждать этот вопрос Россия не собирается ни при каких обстоятельствах.

Президент России Владимир Путин выступил с мирными предложениям по урегулированию конфликта с Украиной. Они предусматривают признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как российских территорий.

В СВР предупредили, что в случае отказа киевского режима от этих предложений условия заключения мирного соглашения для Украины станут более жесткими.

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