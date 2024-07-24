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Употребление алкоголя в России сократилось почти вдвое

12:32
  • среда
  • 24 июля 2024

Показатель снизился почти до 8 литров на человека

В России в 2009 году потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека, а сейчас показатель снизился почти до 8 литров. Об этом в среду, 24 июля, рассказала замглавы федерального правительства Татьяна Голикова.

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Также, по словам Голиковой, в 2009 году было широко распространено курение — этой вредной привычке было подвержено почти 40% взрослого населения России.

К настоящему времени показатель сократился до 19%, причем в эту цифру включено и употребление вейпов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в сфере борьбы с алкоголизмом "нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные".

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что мужчины в России в среднем живут на десять лет меньше женщин. Это связано, в том числе, со злоупотреблением алкоголем и курением, что чаще встречается у мужчин.

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