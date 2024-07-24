Подоляк заявил о непричастности Киева ко взрыву автомобиля в Москве

Это все из-за неисправного оборудования, уверены в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали взрыв автомобиля в Москве.

Киев не имеет к этому никакого отношения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Насколько я понимаю, там неисправное газовое оборудование стояло. Не имеем никакого отношения к этому", - сказал он.

Взрыв внедорожника Toyota в столичном районе Молжаниново произошел утром 24 июля. В салоне находились два человека, они пострадали. Машина принадлежит участнику военной операции на Украине.

Причиной взрыва стала "детонация неустановленного предмета", сообщили в СК и МВД. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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