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Трое россиян погибли в результате крушения судна у Фолклендских островов

12:30
  • среда
  • 24 июля 2024

Четверо спасены, одного ищут

Трое россиян из состава экипажа судна Argos Georgia, затонувшего накануне у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, еще четверо россиян спасены. Один числится пропавшим без вести.

Рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло накануне в Южной части Атлантического океана. На борту находились 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

14 человек удалось спасти. Спасательная операция осложнялась погодными условиями в районе кораблекрушения.

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