МИД призвал россиян к осторожности во время Олимпиады в Париже

Во Франции - серьезные риски с точки зрения личной безопасности

Россиянам, которые будут находиться в Париже во время Олимпийских игр, следует проявлять бдительность и осторожность. С таким призывом обратился к гражданам России МИД страны.

Как напомнила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сейчас во Франции серьезные риски с точки зрения личной безопасности. Это не только высокий уровень террористической угрозы и неблагоприятная криминогенная обстановка, но и масштабная русофобская кампания в СМИ, развернутая официальными властями.

МИД России рекомендует соотечественникам проявлять осторожность – имея ввиду, в том числе, дискриминационный подход организаторов Олимпиады к российским спортсменам, журналистам и болельщикам. Российские дипломаты во Франции в случае необходимости примут необходимые меры для защиты интересов россиян, приводит слова Захаровой ТАСС.

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