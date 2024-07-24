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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить улики

13:04
  • среда
  • 24 июля 2024

Это следует из судебного постановления

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода* (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пытался уничтожить доказательства преступных действий до своего задержания. Об этом говорится в официальных судебных документах.
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Как сообщает в среду, 24 июля, РИА Новости, мужчина "по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности".

Следователи установили, что Юсуфзода* за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перевел соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Еще часть средств он перевел одному из исполнителей после совершения преступления.

Ранее Росфинмониторинг заявил о причастности интернациональной команды к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал, что "это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много".

В МЧС тем временем объяснили, почему системы пожаротушения в "Крокусе" не справились с огнем, когда террористы подожгли здание. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов рассказал, что "по нашим требованиям для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости".

* лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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