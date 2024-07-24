Зеленский призвал Запад усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб

Они способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных союзников помощи в усовершенствовании украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за российских планирующих авиабомб.

Как пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau, эти авиабомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, а их осколки разлетаются на расстояние более километра.

По этой причине "Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", отмечает издание.

Ранее полковник ВСУ Владимир Селезнев заявил, что ВС России научились обходить украинские системы противовоздушной обороны. Например, 20 июня ВКС России применили планирующую бомбу ФАБ-3000. Эффект удара авиабомбы с трехтонным зарядом испытал на себе пункт временной дислокации ВСУ в Липцах.

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно применять для штурма особо укрепленных районов. Новые технологии превратили ее практически в высокоточное оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram