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Подполье сообщило об ударе по расположению нацистских группировок под Харьковом

13:49
  • среда
  • 24 июля 2024

В месте дислокации располагалось около 200 боевиков

Место дислокации нацистских украинских группировок "Кракен" и "Айдар", запрещенных в России, поражено ударом ВС России. Как сообщил представитель подполья Сергей Лебедев, прилетело в пригород под названием Лесное под Харьковом.

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По словам Лебедева, в этом районе крупная дорожная развязка в сторону Белгорода, а также окружная дорога. Подпольщики информировали, что буквально на днях туда прибыли до двух сотен военных, передает РИА Новости.

Взрыв раздался в 05:15 утра, он был слышен в одном из старых районов города. В 05:33 прогремел повторный взрыв. Были ли среди ликвидированных боевиков иностранцы, подпольщикам неизвестно - однако там точно были нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок "Кракен" и "Айдар".

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