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В Москве переименовали площадь Европы

13:31
  • среда
  • 24 июля 2024

Постановление подписал Собянин

Площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ указывает на необходимость сменить название площади Европы, которая располагается вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово ЗАО.

По мнению властей, новое называние площадь будет отражать более широкую географическую концепцию Евразии.

Площадь Европы была открыта в 2002 году как часть российско-бельгийского проекта.

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