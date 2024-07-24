В Москве переименовали площадь Европы

Постановление подписал Собянин
Площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии.
Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ указывает на необходимость сменить название площади Европы, которая располагается вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово ЗАО.
По мнению властей, новое называние площадь будет отражать более широкую географическую концепцию Евразии.
Площадь Европы была открыта в 2002 году как часть российско-бельгийского проекта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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