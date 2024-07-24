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Песков оценил заявление Киева о переговорах с Москвой

13:36
  • среда
  • 24 июля 2024

Глава украинского МИД заверил в готовности к переговорам

Россия никогда не отказывалась от переговоров и всегда была открыта к ним. Об этом в среду, 24 июля, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией

Спикер Кремля, комментируя заявления главы МИД Украины о готовности к переговорному процессу с Россией, призвал дождаться дальнейших разъяснений.

Дмитрий Песков также отметил, что посыл украинского министра идет в унисон с позицией России, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, даже несмотря на собственный запрет. В Кремле в ответ указали, что вести диалог лучше, чем рассказывать о намерении "воевать до последнего украинца".

Вслед за этим украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время поездки в Китай заявил, что "Украина желает и готова участвовать в диалоге и переговорах с Россией", но они "должны быть разумными и предметными, нацеленными на достижение справедливого и прочного мира".

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