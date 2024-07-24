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Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с Wildberries

13:57
  • среда
  • 24 июля 2024

Это не в компетенции администрации президента

В Кремле в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, но не считают возможным вмешиваться в ситуацию. Об этом в среду, 24 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на слова Кадырова про рейдерский захват Wildberries

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, администрация главы государства не может "влезать в какие-то семейные и тем более в деловые отношения".

Дмитрий Песков указал на то, что подобное вмешательство "не в компетенции Кремля", сообщает РИА Новости.

Ранее муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. Мужчина обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, тот пообещал предпринять меры.

Однако вслед за этим Татьяна Бакальчук обнародовала видео, записанное в ее московском офисе. В ролике предпринимательница утверждает, что ее никто не изолировал и она не "кавказская пленница", рейдерского захвата не было, а ее муж не имеет отношения к управлению компанией и владеет лишь 1% акций. В завершение Бакальчук призвала уважать ее право на личную жизнь, но подтвердила, что инициировала бракоразводный процесс.

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