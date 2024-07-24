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В Кремле призвали дождаться выводов следствия о взрыве машины в Москве

13:42
  • среда
  • 24 июля 2024

Работает усиленная группа

Говорить о причинах подрыва автомобиля в Москве в настоящий момент преждевременно.
Подоляк заявил о непричастности Киева ко взрыву автомобиля в Москве

Ведется следствие, работает усиленная группа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте дадим время следственной группе поработать", - попросил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу"). 

Взрыв внедорожника Toyota в столичном районе Молжаниново произошел утром 24 июля. В салоне находились два человека, они пострадали. Машина принадлежит участнику военной операции на Украине.

Причиной взрыва стала "детонация неустановленного предмета", сообщили в СК и МВД. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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