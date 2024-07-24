В Кремле призвали дождаться выводов следствия о взрыве машины в Москве

Работает усиленная группа
Говорить о причинах подрыва автомобиля в Москве в настоящий момент преждевременно.
Ведется следствие, работает усиленная группа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Давайте дадим время следственной группе поработать", - попросил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").
Взрыв внедорожника Toyota в столичном районе Молжаниново произошел утром 24 июля. В салоне находились два человека, они пострадали. Машина принадлежит участнику военной операции на Украине.
Причиной взрыва стала "детонация неустановленного предмета", сообщили в СК и МВД. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram