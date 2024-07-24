Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Лидеры двух стран поговорили по телефону
Двустороннее сотрудничество обсудили по телефону Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества.
В ходе разговора Владимир Путин тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. А ранее утром глава нашего государства направил президенту Узбекистана телеграмму, в которой отметил личный вклад Мирзиёева в развитие сотрудничества между странами.