Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Двустороннее сотрудничество обсудили по телефону Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества.

В ходе разговора Владимир Путин тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. А ранее утром глава нашего государства направил президенту Узбекистана телеграмму, в которой отметил личный вклад Мирзиёева в развитие сотрудничества между странами.

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