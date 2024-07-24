Участники клуба "Валдай" впервые собрались в Африке

Там проходит конференция "Россия - Африка"

Справедливые торговые отношения и расширение взаимодействия, основанного на равенстве, обсуждают участники международного клуба "Валдай" на второй конференции "Россия - Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире".

Впервые дискуссии в таком формате проходят на африканском континенте - в Танзании. Площадка объединила десятки специалистов. Одна из главных целей конференции - сопоставить позиции по ключевым вопросам и в дальнейшем применять наработки в реальной политике.

Решения и рекомендации станут основой для подготовки третьего саммита "Россия - Африка". Он также пройдёт в одной из африканских стран.

Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай": "Мы слышим, что говорят наши африканские коллеги. Они ведь говорят о необходимости взаимодействия, и наши тоже говорят - взаимодействия на равных. А это означает какую-то паритетность. Они говорят о том, что есть очень много сфер, в которых мы можем взаимодействовать. Взаимодействие развивается во всех смыслах. Вообще, очень интересно, потому что Африка, африканские элиты, они выбирают свой собственный путь. Они не то, что против кого-то, но они хотят быть сами. И вот мы наблюдаем, как вот здесь многосторонние сходятся линии такого развития: из Индии, из Китая, из России. И вообще, что называется "странами мирового большинства".

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