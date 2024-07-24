Вопросы медицины и качества жизни обсуждают на форуме в Москве

Форум проходит на площадке кластера "Ломоносов"

Новые подходы в области медицины и повышение качества жизни граждан обсуждают в эти дни в Москве. На площадке кластера "Ломоносов" на Воробьёвых горах проходит форум "Здоровое общество". На нём собрались ведущие эксперты отрасли, представители органов власти и лидеры мнений.

Деловая программа мероприятия включает дискуссии на такие темы, как: модернизация здравоохранения и внедрение инновационных технологий, популяризация массового спорта, правильного питания и здорового образа жизни. Также в рамках форума проходит тематическая выставка.



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