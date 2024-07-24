ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фестиваль искусств "Горький Плюс" стартует 8 августа

14:50
  • среда
  • 24 июля 2024

Организаторы представили программу мероприятия

Концерты, кинопоказы и спектакли со звёздами театра и кино увидят москвичи в рамках масштабного фестиваля искусств "Горький Плюс". Он стартует 8 августа.

О насыщенной программе рассказали организаторы на сегодняшней пресс-конференции. Фестиваль существует три года. За это время состав участников увеличился. К ним присоединились коллективы из Казани и Нижнего Новгорода - городов, с которыми связаны жизнь и творчество великого писателя.

Площадок тоже стало больше. В этом году среди них и киностудия имени Горького. Там пройдёт специальное иммерсивное шоу.

"Время такое. Оно вывело на первый план Алексея Максимовича как писателя, но и как человека, как философа, который оказался на переломе эпох. И нам было интересно все: и его произведения, и его судьба. Как оказалось, это один из самых широко ставимых авторов в нашей стране. Приятно, что мы были начинателями, как мне кажется, этого процесса", - отметил Евгений Миронов, народный артист России, арт-директор фестиваля "Горький Плюс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Фестиваль искусств "Горький Плюс"
Фестиваль искусств "Горький Плюс"
Фестиваль искусств "Горький Плюс"
Фестиваль искусств "Горький Плюс"
Фестиваль искусств "Горький Плюс"
Фестиваль искусств "Горький Плюс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.