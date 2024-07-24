Фестиваль искусств "Горький Плюс" стартует 8 августа

Организаторы представили программу мероприятия

Концерты, кинопоказы и спектакли со звёздами театра и кино увидят москвичи в рамках масштабного фестиваля искусств "Горький Плюс". Он стартует 8 августа.

О насыщенной программе рассказали организаторы на сегодняшней пресс-конференции. Фестиваль существует три года. За это время состав участников увеличился. К ним присоединились коллективы из Казани и Нижнего Новгорода - городов, с которыми связаны жизнь и творчество великого писателя.

Площадок тоже стало больше. В этом году среди них и киностудия имени Горького. Там пройдёт специальное иммерсивное шоу.

"Время такое. Оно вывело на первый план Алексея Максимовича как писателя, но и как человека, как философа, который оказался на переломе эпох. И нам было интересно все: и его произведения, и его судьба. Как оказалось, это один из самых широко ставимых авторов в нашей стране. Приятно, что мы были начинателями, как мне кажется, этого процесса", - отметил Евгений Миронов, народный артист России, арт-директор фестиваля "Горький Плюс".

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